Kräftiges Lebenszeichen von Volleyballklub Wolfurt

Mit einer tollen Ausbeute von gleich zwei Siegen kehren die Herren des Raiffeisen VC Wolfurt nach Hause zurück

Akademie Graz - Raiffeisen VC Wolfurt 0:3 (13:25; 19:25; 21:25)

Spieldauer: 65min

Scorer: Reiter 16, Schaugg 11, Rinderer 8, Kritzinger A. 4, Böhler+Winder je 3



Ein so nicht erwarteter Sieg gegen die stärker eingestuften Akademiespieler aus Graz. Die „Wölfe“ waren von Beginn an hellwach und zeigten mit viel Emotionen, dass sie es den Steirern nicht leicht machen wollen. Das zeigte Wirkung. Im ersten Satz gelang den jungen Grazern nicht viel und so wurde der Satz eine schnelle Beute der Gäste. In Erwartung auf ein Aufbäumen des halben U19-Nationalteams der Gastgeber, begannen die Wolfurter auch den zweiten Satz sehr konsequent. Das Angriffs- und Blockspiel funktionierte hervorragend und schnell war ein 6-Punkte Vorsprung bei 14:8 erarbeitet, der bis zum Ende hin gehalten werden konnte.

Mit einem sicheren Auswärtspunkt im Rücken konnten die Vorarlberger auch den Ansturm der Grazer zu Beginn des dritten Satz mit viel Engagement in der Defensive abwehren und sich behaupten. Gegen Ende des Satzes hatten wie Wolfurter die nötige Sicherheit um in Ruhe den Satz und so das Spiel überraschend klar zu gewinnen.