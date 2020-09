Kräftiges Lebenszeichen von RHC Dornbirn

Die Dornbirner zeigten nach der verloren Auftaktpartie ein kräftiges Lebenszeichen und schickten Biasca mit 8:1 nach Hause

Sie überzeugten in der Stadthalle von der ersten Minute an und waren das klar tonangebende Team. Der Führungstreffer war nur eine Frage der Zeit und so war es in der 6. Minute Jonas Fäßler, der Biasca Torhüter Tiziano Tatti am flachen kurzen Eck erwischte. Die Violetten reagierten prompt und glichen durch einen verdeckten Ruggiero-Weitschuss innerhalb einer Minute aus. Dornbirn baute weiter Druck auf, attackierte die Nordtessiner früh und ging durch einen Hagspiel-Strich von der Mittellinie mit 2:1 in Führung. In der 13. Minute hatte Neuzugang Martin Maturano, nach einer blauen Karte durch Gregorio Boll, die Möglichkeit per direktem Freistoss auf 3:1 zu stellen, scheiterte jedoch beim Versuch. Aber Sekunden vor Ablauf der Strafzeit nutzte Alberto Gomez del Torno das Powerplay und schlenzte den Ball platziert unter die Querlatte. Ein weiterer Treffer durch Kilian Hagspiel brachte den Messestädtern eine komfortable 4:1 Pausenführung.