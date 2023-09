Kräftiges Lebenszeichen von FC Rotenberg

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hat Titelmitfavorit FC Rotenberg endlich den ersten vollen Erfolg feiern dürfen. Die Mannen von Trainer Klaus Nussbaumer gewinnen das große Wälderderby vor knapp 800 Zuschauern in der Sportanlage Junkerau in Egg klar mit 4:0. Erstmals verließ Egg in dieser noch jungen Meisterschaft das Spielfeld als Verlierer. Wenn die Torgarantie und Vierfach-Torschütze Dominik Fessler nicht ins Schwarze trifft, dann wird es für Egg schwer zu punkten. Trotz dem Fehlen von Standardtormann Martin Kobras (Urlaub) und Gilnei de Mesquita (Handverletzung) gewann Rotenberg dank dem Doppelpack von Julian Rupp (27./80.Elfer), Patrick Maldoner (7./Traumfreistoß) und Kevin Bentele (31.) auch in dieser Höhe verdient. Ersatz-Goalie Michael Wohlgenannt hielt seinen Kasten rein. Rotenberg gab durch den Derbyerfolg auch die Rote Laterne ab. Egg bleibt aber auf einem Podestplatz.