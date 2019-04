Kräftiges Lebenszeichen von FC Langenegg

RLW Schlusslicht Langenegg gewann gegen Reichenau mit 2:0.

„Wir hätten noch höher gewinnen müssen, aber der Heimsieg war mehr als wie verdient. Die drei Punkte waren auch wichtig für die Moral der Mannschaft“, resümierte Langenegg Coach Klaus Nussbaumer nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Mittelständler Reichenau. Zwei Traumtore von Kevin Bentele (52.) und Flügelflitzer Andreas Röser (60.) in acht Minuten beschert den Vorderwäldern den vierten Saisonsieg. Damit fand Langenegg auch den Anschluss an die hinteren Teams der Westliga-Tabelle. Der Anschlusstreffer von Philipp Thurnbichler kam zu spät (88.). Bei zwei Stangenschüssen von Andreas Röser und Paulo Victor hatte Langenegg noch Pech. Für die letzten zehn Partien in der Drittklassigkeit war der Erfolg lebensnotwendig um am Ende nicht als Schlusslicht in die neue Eliteliga Vorarlberg zu starten.