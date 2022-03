Kräftiges Lebenszeichen von Daniel Zugg

Der Montafoner gewann den Sprintbewerb in Saalbach Hinterglemm.

Christian Hoffmann krönt sich bei der Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm ein viertes Mal zum Mountain Man. Sarah Dreier holt den Heimsieg auf der Tour-Distanz und Daniel Zugg gewinnt den Sprint.

Das Sprintrennen bei den Herren endete, wie der Marathon, mit einem dreifachen Sieg der ÖSV-Läufer. Daniel Zugg zeigte sich in glänzender Form und erkämpfte sich auf den 1.000 Höhenmetern den Sieg vor seinen Teamkollegen Nils Oberauer und Julian Tritscher.

Für das ÖSV-Team liegt nun der Fokus voll auf den beiden noch verbleibenden Weltcupstationen. Bereits am kommenden Wochenende stehen die Individual- und Sprintrennen im italienischen Martelltal auf dem Programm. Das Saisonfinale geht dann von 6. - 9. April mit allen drei Disziplinen im französischen Flaine über die Bühne. Im Team der Rot-weiß-roten gehen vor allem Sarah Dreier mit Platz 3 im Vertical-Gesamtranking, Herrmann Jakob auf Rang 8 im Individual und natürlich Paul Verbnjak als Gesamtführender in der U23 sowie Andreas Mayer (U23) mit Rang 5 und 4 im Individual bzw. Vertical mit hohen Erwartungen in die verbleibenden Rennen. Nach seinem gestrigen Sieg ist aber auch mit Sprintspezialist Daniel Zugg und dem wieder vollkommen genesene Daniel Ganahl zu rechnen.