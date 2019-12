Kräftiger Föhnsturm in Vorarlberg

In der Nacht auf Dienstag musste die Feuerwehr einige Male wegen Bäumen ausrücken, die Straßen verlegten. Der Föhnsturm bringt Tageshöchstwerte von bis zu 18 Grad in Vorarlberg.

Prognose für Mittwoch

Es bleibt föhnig und damit weiterhin viel zu mild für Mitte Dezember, der Südwind wird aber nur mehr in den typischen Föhntälern lebhaft zu spüren sein. Es ziehen wiederum höhere, teils kompakte Wolkenfelder durch, es sollte aber in Summe sonniger als am Vortag werden. Tiefstwerte: 4 bis 10 Grad, Höchstwerte: je nach Föhn 7 bis 15 Grad.

Weiterer Trend

Donnerstag: Bei vorerst nur leichtem bis mäßigem Föhneinfluss wird es durchwegs sonnig, es sind nur hohe, meist dünne Wolkenfelder zu sehen. Gegen Abend zieht der Föhn wieder spürbar an. Es bleibt unverändert mild. Tiefstwerte: 2 bis 7 Grad, im Mittelgebirge teilweise milder, Höchstwerte: 9 bis 14 Grad.

Freitag: Föhnsturm! Dazu stark bis wechselnd bewölkt und von Südwesten her greifen am Nachmittag zunehmend Regenschauer über. In der Nacht Föhnende mit Durchzug einer kräftigen Kaltfront.