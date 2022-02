"Kracher" zum Auftakt: Rapid Wien fordert Salzburg

Im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres kommt es zum Topduell in der Bundesliga.

Der Liveticker vom Spiel SK Rapid Wien - FC RB Salzburg

Der SK Rapid Wien sammelte in den ersten 18 Spielen dieser Saison der Bundesliga 24 Punkte, um 13 weniger als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (37). Jedoch holten die Hütteldorfer in den letzten neun Spielen 16 Zähler, nachdem es in den ersten neun nur halb so viele waren (8).