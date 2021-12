"Kosten bleiben 2022 beherrschendes Thema"

Auch bei 11er betrachtet man die Preissteigerungen mit Sorge.

Wirtschaftlich spürte 11er vor allem die Lockdowns. Denn die Gastronomie in Europa macht das größte Volumen für das Unternehmen aus. "2020 hatten wir einen Umsatzrückgang von zehn Prozent. 2021 lief es wieder besser und wir werden wieder ein Plus erzielen. Nichtsdestotrotz war es mit zwei Lockdowns ein herausforderndes Jahr", sagt 11er-Geschäftsführer Thomas Schwarz im Studio von Vorarlberg LIVE.

Neues Lager

Dennoch wird bei 11er Nahrungsmittel in Frastanz gerade kräftig investiert. Im September wurde mit dem Bau des neuen Tiefkühllagers begonnen. 16 Millionen Euro fließen in das Projekt. "Die Planungen sind bereits zehn Jahre alt. Aber es hat aus verschiedenen Gründen lange nicht funktioniert. Daher mussten wir die letzten Jahre ein Teil der Produkte in Fremdlager auslagern. Das erhöht natürlich die Komplexität in der Logistik. Mit dem Neubau können wir ab Frühjahr 2023 alle Produkte, die wir produzieren, an einem Standort lagern. Das ist sehr wichtig für uns und für Vorarlberg auch ein klares Standortbekenntnis", erklärt Thomas Schwarz.