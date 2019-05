Kostelac und Vetter sind die besten Nachwuchsturner

Die Dornbirnerin Jaqueline Kostelac und Gino Vetter aus Lustenau sind Jugendmeister im Kunstturnen

Die Vorarlberger Jugendmeisterschaften im Kunstturnen wurden in der Turnhalle der Mittelschule Götzis ausgetragen. Bei den Turnerinnen waren insgesamt 165 Nachwuchstalente in elf Klassen am Start, bei den Turnern konkurrierten 69 Aktive in sechs Klassen. Vormittags turnten die Mädchen, am späten Nachmittag starteten die Buben in den Bewerb. Beeindruckend war die Siegerehrung der Stufe U9 bei den Turnerinnen: 73 Aktive allein in dieser Kategorie zeigten, dass es um den heimischen Kunstturn-Nachwuchs gut bestellt ist.