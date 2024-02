Korruption und ein Wolf in Bludenz

Am Freitag ab 17 Uhr ist Verfassungsjurist Peter Bussjäger zu Gast im Studio von „Vorarlberg LIVE – Die Nachrichten der Woche“.

Ein Schwerpunktthema im Gespräch mit dem Verfassungsjuristen Bussjäger ist das kommende Informationsfreiheitsgesetz, das für mehr Transparenz und demokratische Kontrolle in Österreichs Verwaltung sorgen soll. Ab September 2025 erhalten Bürger demnach das Recht auf Auskunft von öffentlichen Stellen und staatsnahen Unternehmen. Außerdem wird in der Sendung die aktuelle Diskussion zum Wolfsvorkommen in Vorarlberg weitergeführt. Nach Sichtungen und Einschätzungen von Experten wurde der Abschuss eines Wolfes beschlossen, was landesweit für Aufsehen sorgt. In der „Umfrage der Woche“ kommen dazu die Bludenzerinnen und Bludenzer zu Wort.