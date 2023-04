Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Egg.

Körperverletzung beim Osterbockfest in Egg

Am Ostermontag, 10. April 2023 gegen 01:00 Uhr geriet ein 22-jähriger Besucher des Osterbockfests in Egg mit zwei unbekannten, männlichen Personen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung.

Während der Diskussion versetzte einer der beiden Unbekannten dem Opfer mehrere Faustschläge ins Gesicht. Dabei erlitt dieser mehrere Brüche im Gesichtsbereich sowie Abschürfungen.

Die beiden unbekannten Personen dürften zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und sprachen im Bregenzerwälder-Dialekt. Einer der Beteiligten trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine blaue und der Zweite eine graue Jacke.

Sachdienliche Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Egg erbeten.

Polizeiinspektion Egg, Tel. +43 (0) 59 133 8124

