Körperverletzung bei Event in Höchst - Zeugen gesucht

Ein 23-Jähriger wurde am 14.08. bei der Veranstaltung "100 Jahre FC Höchst" von bisher unbekannten Männern verprügelt.

Am Samstag (14.08.) besuchte ein 23-jähriger Mann die Veranstaltung „100 Jahre FC Höchst“, welche in der Rheinau-Halle in Höchst stattfand. Als der Mann gegen 03.15 Uhr die Veranstaltung verließ, bemerkte er auf dem Parkplatz der Rheinau-Halle einen Streit unter mehreren Personen. Der zu diesem Zeitpunkt alkoholisierte 23-Jährige wollte den Streit schlichten und sprach eine der Personen an.