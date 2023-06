"Körix" bis vor die Haustür: Ein Jahr Direktvermarktung

Über 45 Kleinproduzenten mit dabei

"Bei uns kann man wöchentlich bis Dienstagmittag bestellen und am Freitagnachmittag wird es dann geliefert", erklärt Geschäftsführerin Sabrina Stockinger. "Wir haben einige sehr zufriedene Kunden und viele treue Kunden." Über 45 Kleinproduzenten mit über 300 Lebensmitteln und Produkten sind dabei und unter www.koerix.at zu finden. Von Schnaps über Fleisch und Gemüse bis hin zur Sonnencreme von Metzler Molke ist fast alles zu finden, dass es für einen "körigen" Wocheneinkauf braucht.

Alexandra Feuerstein, Geschäftsführerin des Ländle Bur, Sabrina Stockinger, Geschäftsführerin von "Körix" und Ländle-Bur-Obmann Martin Winder waren zu Besuch in der VOL.AT-Redaktion.

Alexandra Feuerstein, Geschäftsführerin des Ländle Bur, Sabrina Stockinger, Geschäftsführerin von "Körix" und Ländle-Bur-Obmann Martin Winder waren zu Besuch in der VOL.AT-Redaktion. ©VOL.AT/Mayer

Alexandra Feuerstein, Geschäftsführerin des Ländle Bur, Sabrina Stockinger, Geschäftsführerin von "Körix" und Ländle-Bur-Obmann Martin Winder waren zu Besuch in der VOL.AT-Redaktion. ©VOL.AT/Mayer

"Doix, gschmackix, seg doch glei Körix"

"Es wächst und wächst und es macht Spaß, das ist das wichtigste", verdeutlicht Stockinger gegenüber VOL.AT. Der Einkaufskorb kann individuell zusammengestellt werden, es gibt aber auch fertige Grillpaketen und Geschenkkörbe. "Ab 100 Euro ist die Zustellung innerhalb Vorarlbergs auch kostenlos", meint die Geschäftsführerin. Der Slogan "Doix, gschmackix, seg doch glei Körix" spiegel die Philosophie wieder und zeigt: Regionalität steht an erster Stelle. Die Kunden können zudem nachvollziehen, woher die Produkte kommen und sich darauf verlassen, dass nur "körix" geliefert wird.

"Körix" im VOL.AT-Gespräch

all

all

self

self

Was "Körix" bedeutet

"In Vorarlberg ist etwas "körixs" eine gute Auszeichnung", erklärt Martin Winder, Obmann des Vereins "vom Ländle Bur". "Also wenn etwas körig geraten ist, ist es einfach gut." Auch die beerig-fruchtigen Produkte von "seinem" Winderhof in Dornbirn gibt es bei "Körix". Der Verein "vom Ländle Bur" ist der Zusammenschluss der Direktvermarkter aus Vorarlberg und zählt über 120 Mitglieder. Er ist gleichzeitig Eigentümer der Körix bäuerlichen Direktvermarktungs GesmbH.