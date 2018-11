Kopftuchverbot für Volksschüler?

Die Frage des Tages von VOL.AT und VN: Braucht es ein Kopftuchverbot für alle Volksschülerinnen?

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will Ernst machen mit einem Kopftuchverbot für Volksschülerinnen. Er kündigte vergangenen Samstag an, dass die Regierungsparteien diese Woche im Parlament einen Initiativantrag für ein Kopftuchverbot in Volksschulen einbringen werden. Auch die ÖVP bestätigte am Samstagabend entsprechende Pläne.