Konzerterlebnis für 300 Besucher

Musikverein Lingenau begeisterte mit facettenreicher Blasmusik.

Mit „Olympic Fanfare and Theme“ wurde das Programm eröffnet. Anspruchsvolle Kompositionen wie „Aura Castrum“ und „Tabula Rasa“ überzeugten in der Folge das Publikum. Nach „Semper Fidelis“, einem wuchtigen Konzertmarsch mit ruhigem und lyrischem Trio Semper Fidelis folgte der bekannte Titel „Ein Leben lang“ der Musikgruppe „Fäaschtbänkler“. Wunderschöne Melodien aus dem bekannten Musical „Elisabeth“ zogen die Zuhörer ebenso in ihren Bann wie „Suite from The Greatest Showman“. Den Schlusspunkt unter ein eindrucksvolles Konzert setzten der Musikverein Lingenau mit „80er-Kult(tour), einem Arrangement mit Ohrwürmern aus den 80ern.