Konzerterlebnis für 300 Besucher

Musikverein Lingenau begeisterte mit abwechslungsreicher Blasmusik.

Mit „Fanfare for a Ceremonial“ wurde das Programm eröffnet. Anspruchsvolle Kompositionen wie „Jubilation Ouverture Op.119“ und „City of Dreams“, einer symphonischen Suite in drei Sätzen, überzeugten in der Folge das Publikum. Das Konzertwerk „Red Rock Mountain“ zeichnete das Bild einer traumhaften Berglandschaft. Wunderschöne Lieder aus dem bekannten Disney-Märchenfilm „Cinderella“ zogen die Zuhörer in ihren Bann. Den Schlusspunkt unter ein eindrucksvolles Konzert setzten der Musikverein Lingenau mit „Mayday Medley“.