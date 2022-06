Konzertereignis mit Schubert und Mendelssohn

Der Verein Kultur in Bildstein lädt am kommenden Sonntag in die Basilika nach Bildstein ein.

Neben dem jährlich am 2. November als Seelenmesse stattfindenden Mozart-Requiem wird dieses Jahr das vom Verein „Kultur in Bildstein“ schon vor zwei Jahren geplante und wegen Corona immer wieder verschobene dritte große Chor-Orchester-Solisten-Projekt in der Basilika Maria Bildstein in die Tat umgesetzt. In den Jahren zuvor wurde mit großem Erfolg „Die Schöpfung“ von J. Haydn und „Der Messias“ von G. F. Händel aufgeführt.

Berührende Schönheit

Die Sängerinnen und Sänger des Projektchores studierten unter der bewährten Leitung von Benjamin Lack zwei herausragende, geistliche Werke ein. Somit werden Mendelssohns 42. Psalm „Wie der Hirsch schreit“ und die „große Messe in As-Dur“ von Franz Schubert am kommenden Sonntag, den 12 Juni dem interessierten Publikum zu Gehör gebracht. Mendelssohn gelang mit diesem Psalm ein genialer Wurf von berührender Schönheit. Die As-Dur Messe von Franz Schubert ist ein großartiges und tiefgründiges Werk, das für viele Schubertkenner, gemeinsam mit der Es-Dur Messe, zu seinen bedeutendsten geistlichen Werken zählt. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger des Projektorchesters Maria Bildstein von den Solisten Birgit Plankel (Sopran), Lea Elisabeth Müller (Alt) Eric Price (Tenor) sowie Daniel Raschinsky (Bass). Genauere Informationen sind auch über www.kultur-in-bildstein.at erhältlich.

Infos: Franz Schubert Messe in As-Dur und Felix Mendelssohn Psalm 42

Sonntag, 12. Juni, 19 Uhr

Basilika Maria Bildstein

Eintritt: 28 Euro bzw. 25 Euro für Mitglieder des Vereins Kultur in Bildstein

Kartenvorverkauf und Reservierung bis 10. Juni: Basilikabüro Maria Bildstein unter 05572 58367