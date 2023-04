Konzertanter Höhepunkt des Vereinsjahres

Buch. Kontrastreiche Darbietungen rundeten Frühjahrskonzert ab.

Mit dem Jahreswechsel stimmte sich der Musikverein bei der Probenarbeit auf das Highlight des Vereinsjahres ein. Das Ergebnis wurde kürzlich in stimmungsvoller Art und Weise im voll besetzten Gemeindesaal beim Frühjahrskonzert präsentiert. „Die Vorbereitungen sind gewiss intensiv, allerdings ist es immer wieder ein wunderbares Erlebnis vor Publikum das einstudierte Programm aufzuführen“, so Obmann Dominik Steurer, der einige Tage zuvor mit seinem Team schon beim Frühschoppen am Ostermontag ordentlich gefordert war. Eingespielt zeigte sich auch der Nachwuchs beim Frühjahrskonzert, wo Leiter Alexander Tomasini mit „Kids on Dur“ und Moderatorin Fabienne Hopfner für einen gelungenen Auftakt sorgten.