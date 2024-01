Konzertabend „Wiôtôrkläng“ der „Ohrôschmeichlar“ sorgte für vollbesetzte Pfarrkirche in Bezau

Über 650 Besucherinnen und Besucher ließen sich das erste Konzert des Bezauer Chors „Ohrôschmeichlar“ nicht entgehen.

Gemeinsam mit der Wälder Chorgemeinschaft, des Gesangsensembles ingsungô und der Bläsergruppe Bezau Blech wurde am Freitag, 29. Dezember zu einem winterlichen Konzertabend in die Pfarrkirche St. Jodok nach Bezau geladen.

Anschließend gab jeder Chor und auch die Bläser verschiedene Winterklänge in ihrer eigenen Besetzung zum Besten. Mit Liedern wie „Jingle bells Swing“, „Theres a star in heaven“, „An Irish Blessing“, „Jeds Johr wiedor“, „The first novell”, “Wiehnächta“, „Away in a Manger”, „Zünd a Liacht für di a“ und anderen wurde dem Publikum ein musikalischer Mix an Winterklängen geboten.