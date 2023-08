Konzert zu Gunsten „Österreich hilft Österreich“

Braz Auf eine kleine musikalische Reise, gespickt mit Weisheitsgeschichten, wurden die Besucher des Kirchenkonzertes in der Pfarrkirche Braz mitgenommen.

Die Musikanten der „Brazer Projekt Musig“ Edith und Kurt Posch, Sabine Gassner und Bertram Gamohn packten ihr großes Repertoire an Volksmusik aus und begeisterten mit Stücken aus Vorarlberg, irischer Volksmusik und Gospels. Die begnadeten Musikanten spielten in verschiedenen Besetzungen und auf verschiedenen Instrumenten wie Klarinette, Bassklarinette, Gitarre, Tenor- und Flügelhorn, Okarina, Holz-Querflöte, Blockflöte, Mundharmonika und Kontrabass.

Beim Jodler wurde kurzerhand das Konzertpublikum miteingebunden und so ertönten bei heißen Temperaturen draußen in der kühlen Pfarrkirche tolle Jodlerklänge. Das Kirchenkonzert wurde von Edith und Kurt Posch für eine Spendenaktion für „Österreich hilft Österreich“ organisiert. Spenden können auch mit einer Überweisung an Österreich hilft Österreich, IBAN: AT06 2011 1800 8076 0700 getätigt werden.