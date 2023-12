Konzert und Klosamarkt

Zu einem kleinen schmucken Klosamarkt lud die Landjugend Innermontafon dieser Tage auf den Schulplatz von Gortipohl.

Bereits um 16 Uhr öffneten die kleinen Verkaufsstände ihr Geschäft. Der große Ansturm begann allerding erst eine gute Stunde später, als das Musikschulkonzert der Musikschule „Musikus“ im Turnsaal der Mittelschule beendet war. Beim Konzert traten verschiedene Ensembles miteinander auf und zeigten, was sie in den vergangenen Wochen in Sachen Instrumentspielen gelernt hatten. Neben Gitarren hörte man auch Flöten und viel Gesang. Leiterin Carmen Juen-Kraft war jedenfalls zufrieden und meinte: „Für die Kinder sind solche Auftritte sehr wichtig. Sie motivieren zum Üben und wenn das Konzert geschafft ist, sind die kleinen Musiker immer stolz auf ihre Leistung.“ Ihre rund 50 Schützlinge erhielten viel Applaus an diesem Abend vom Publikum für ihre weihnachtlichen Klänge.