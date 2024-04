Konzert: Trio Tractatus - Marcus Nigsch feat. Lia Hartl

Freitag, 26. April 2024, 19.30 Uhr, Theater am Saumarkt

Seit 2018 verbindet das Streichtrio (Monica Tarcsay, Karoline Kurzemann-Pilz, Fabian Jäger) eine innige und synergetische Zusammenarbeit mit dem stilistisch vielseitigen, mehrfach ausgezeichneten österreichischen Komponisten Marcus Nigsch.

Mit den Werken ‚Modus Mathematicus für Streichtrio‘ sorgen sie beim alljährlichen Philosophicum in Lech sowie im ORF Landesfunkhaus (Präsentation Kulturpreis 2022) für Aufsehen.

Das ‚Quartett‘ strebt des Weiteren interdisziplinäre Konzertformate an. Aktuell lassen sie ihre neue Musik auf Poesie der Generation Z treffen. Das Featuring Programm des Trio Tractatus mit Poetryslamerin Lia Hartl (Vorarlberger Landesmeisterin) spiegelt Emotionen, Seelenregungen und reflektierte Gedanken des 21. Jahrhunderts in Musik und Wort wider.