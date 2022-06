Konzert mit Orgel und Bläsern

Kirchenkonzert mit Bruno Oberhammer (Orgel) sowie Bernhard Bär und Bernhard Lampert (Trompete) in Hittisau.

Hittisau. Das heurige Hittisauer Kirchenkonzert findet am Sonntag, 3. Juli um 17 Uhr statt. Zu den Orgelklängen gesellen sich bei diesem Konzert glanzvolle Trompetenklänge. Zwei besonders renommierte Vorarlberger Trompeter, nämlich Bernhard Bär und Bernhard Lampert, gestalten zusammen mit dem Organisten Bruno Oberhammer das Konzertprogramm. Dafür haben sie Kompositionen von verschiedenen Barockmeistern ausgewählt. Anlässlich des 200. Geburtstages von Cesar Franck – des Begründers der französischen Orgelsinfonik – steht auch dessen „Choral II in h-Moll“ auf dem Programm, mit welchem die „romantische Seite“ der Hittisauer Schönach-Orgel zur Geltung gebracht wird.

Die historische Schönach-Orgel in der Pfarrkirche Hittisau ist ein überregionales Klangdenkmal und der Mittelpunkt der seit 40 Jahren stattfindenden Hittisauer Kirchenkonzerte. Die von Meister Alois Schönach in den späteren 1860er Jahren als hochromantisches Instrument erbaute Denkmalorgel ist das einzige noch gut erhaltene Instrument dieses Tiroler Meisters, der zwei Jahrzehnte hindurch in Rankweil eine Werkstätte betrieb und zweifelsohne zu den bedeutsamsten Orgelbauern der k.&k. Monarchie gezählt werden kann. Seit der Restaurierung 1981 und einer weiteren grundlegenden Generalüberholung durch die Orgelbaufirma Rieger im Jahre 2003 erstrahlt die Schönach-Orgel wieder in ihrer ganzen Klangschönheit. ME