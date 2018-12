Konzert mit musikalischen Highlights

Der Musikverein Lingenau begeisterte mit abwechslungsreicher Blasmusik.

Mit „Fanfare for a Special Moment“ wurde das Programm eröffnet. Anspruchsvolle Kompositionen wie „Music for a Festival“ und „Flashing Winds“ überzeugten in der Folge das Publikum. Das Stück „Heaven’s Light“ wurde Edwin Kobras, dem verstorbenen Urgestein des Musikvereins Lingenau gewidmet. Die Aufführung des Wettbewerbsstücks „Omisoka“ zog die Zuhörer in ihren Bann.