Kontra machthungriger Männerclique

ÖVP-U-Ausschuss für Tomaselli kein Tribunal.

Die Volkspartei vermutet ein Tribunal, die Opposition verspricht sich Aufklärung: Bald beginnt der Untersuchungsausschuss zur Causa Kurz mit seinen Seilschaften, von der Übernahme der Parteiführung bis zu den vom Finanzministerium in Auftrag gegebenen geschönten Umfragen und Sonderregeln für Vermögende.

Video: U-Ausschuss auf ÖVP "zugeschnitten"

Die Vorarlberger Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli wird die Grüne Fraktion in den U-Ausschuss führen. Sie erinnert an den Ibiza-U-Ausschuss. Damals hatte man Anfangs noch die Freiheitlichen im Fokus: "Zug um Zug wurde relativ klar, dass die türkise Clique rund um Sebastian Kurz in den Fokus gerät." Nun gelte es, alles transparent offen zu legen, um für die Zukunft daraus zu lernen.