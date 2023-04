Könnte das Wetter bitte endlich normal werden?

Ist das der April? Nach dem herrlichen Osterwochenende scheint das Wetter überhaupt nicht mehr in den Frühjahrsmodus wechseln zu wollen.

Die Nacht auf Freitag

Das Wetter am Freitag

Der Freitagvormittag verläuft noch im ganzen Land stark bewölkt mit leichtem, im Bergland teils starkem Regen und Schneefall. Die Schneefallgrenze steigt von anfangs 600 auf rund 1000 Meter. Ab Mittag wird es vom Rheintal und vom Bodensee her trocken und die Wolken lockern auf. Tiefstwerte: -1 bis +3 Grad, Höchstwerte: 6 bis 11 Grad.

Vorschau auf Samstag

Aus der Nacht heraus ist es am Samstag in der Früh voraussichtlich noch trocken aber bereits stark bewölkt. Im Tagesverlauf stellt sich von Westen her wieder zunehmend nasses Wetter ein. Die Schneefallgrenze liegt pendelt sich im Laufe des Nachmittags bei etwa 1100 Metern ein. Tiefstwerte: -2 bis +2 Grad, Höchstwerte: 4 bis 9 Grad.