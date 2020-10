Konkursverfahren über Aparthotel Versattla in Gaschurn eröffnet

Am Dienstag wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren über das Vermögen der Firma SZL Hotels GmbH in Wien mit Betriebsstätte Aparthotel Versattla in Gaschurn eröffnet.

Wie der KSV1870 mitteilte, belaufen sich die Schulden auf 30.000 Euro. Die SZL Hotels GmbH betreibt das Aparthotel Versattla in Gaschurn seit 1. Mai 2019. Aufgrund der Sperrung im Winter und der geringen Nachfrage in der Sommersaison verlor die Firma rund 50.000 Euro Umsatz. Das Unternehmen hat auch eine Sanierung in Betracht gezogen, angesichts der Marktbedingungen würde es jedoch keine ausreichenden Einnahmen erzielen, um den weiteren Betrieb fortzusetzen und die Sanierungskosten zu decken.

Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter kurzfristig zu entscheiden sein.