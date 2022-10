Konkurse in Österreich steigen um 51 Prozent!

Von Januar bis September 2022 gingen in Österreich insgesamt 1.692 protokollierte Unternehmen in ein Konkursverfahren.

Handel besonders betroffen

Neugründungen leicht reduziert

Während die Konkurse stark zulegten, nahmen die Neugründungen ab. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 wurden in Österreich 17.306 Unternehmen neu ins Firmenbuch eingetragen. Somit reduzierte sich die Zahl der Neugründungen um fünf Prozent. Dienstleister wurden insgesamt 6.783 gegründet, was einer Zunahme um 17 Prozent entspricht. Im Handel kam es mit 2.285 Gründungen zu einer Abnahme um 22 Prozent. Die juristischen, kommerziellen und technischen Dienste verzeichneten mit 2.242 Gründungen einen Rückgang um 17 Prozent.

Weniger Anstieg in Deutschland und Schweiz

Indes stiegen sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz die Unternehmensinsolvenzen weniger stark. Die Schweiz verzeichnete ein Plus von 23 Prozent auf 3.552 Unternehmenskonkurse, in Deutschland betrug der Anstieg moderate 4,0 Prozent auf 6.989 Insolvenzen. Die Zahl der neu eingetragenen Unternehmen ist in diesen beiden Ländern ebenfalls rückläufig: In der Schweiz wurden von Januar bis September 2022 insgesamt 37.077 neue Firmen im Handelsregister eintragen. Das entspricht einem Rückgang um zwei Prozent. In Deutschland ist der Gründergeist deutlich stärker beeinträchtigt: Hier wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 85.005 Unternehmen neu ins Firmenbuch eingetragen. Damit sank die Zahl der Neugründungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent.