König Charles erbt steuerfrei ein Millionenvermögen

Mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. erbt König Charles III. ein Millionenvermögen - doch als Monarch vermeidet er die Erbschaftssteuer von 40 Prozent.

Begründung mit finanzieller Unabhängigkeit der Monarchie

Damit würde die Natur der Institution "in einer Weise verändert, die nur wenige Menschen in diesem Land begrüßen würden". In einer Vereinbarung von 2013 hieß es, eine Besteuerung wäre "eindeutig unangemessen", da die Vermögenswerte von der Königin als Souverän und nicht als Privatperson gehalten würden.