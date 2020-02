Konflikt mit EU: "Finger weg von unserer Wasserkraft"

Ein eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren der EU wegen der Wiederverleihung der Wasserbenutzungsrechte stellt laut Land eine Gefahr für den Weiterbetrieb von Kraftwerken im Land dar.

Aufgrund dieser Wiederverleihung der Wasserbenutzungsrechte in Österreich hat die Europäischen Kommission nun aber ein Vertragsverletzungsverfahren gegenüber der Republik Österreich eröffnet. Denn laut rechtlicher Meinung der Kommission widerspricht das österreichische Wasserrecht gegen die Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie, da vor Erteilung einer neuen Genehmigung kein neutrales und transparentes Auswahlverfahren durchgeführt werde. Außerdem werde bei der Erneuerung von bestehenden Genehmigungen der bisherige Betreiber einer Wasserkraftanlage bevorzugt, weil das österreichische Wasserrecht diesem ungeachtet der Existenz anderer interessierter Betreiber die Möglichkeit zur Verlängerung der Genehmigung einräume, so die Ansicht der Kommission.

Land sieht Wasserkraft in Gefahr

Wallner ortet Fehlinterpretation

Mit dem nun vorliegenden Vertragsverletzungsverfahren sieht der Landeshauptmann auch die Ziele der Energieautonomie Vorarlbergs gefährdet: „Der reibungslose Weiterbetrieb unserer Kraftwerke ist für das Land Vorarlberg von höchster energiepolitischer Bedeutung. Die Vorarlberger Kraftwerke müssen deshalb in Vorarlberger Hand bleiben. Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission würden ausländische Betreiber in den Vorarlberger Markt hineindrängen. Das können wir nicht tolerieren und deshalb sage ich Finger weg von unserer Wasserkraft!“

Schulterschluss mit dem Bund

Landeshauptmann Wallner verwies auf ein Schreiben an die zuständige Bundesministerin Köstinger, in der auf die Dringlichkeit der Angelegenheit für Vorarlberg hingewiesen wurde. „Wir haben auch schon mit der Europäischen Kommission Kontakt aufgenommen und direkte Gespräche werden wir Mitte März in Brüssel führen. Mit dem Bund gibt es in dieser Thematik einen Schulterschluss zwischen Bund und Land. Gemeinsam werden wir auf dem österreichischen Standpunkt beharren“, so Wallner abschließend.