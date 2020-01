Konfetti, Musik und viel Spaß

Kinderfasching der Funkenzunft Nenzing begeisterte kleine und große Faschingsnarren

„Der Nenzinger Kinderfasching ist sensationell. Wir sind jedes Jahr dabei und es ist immer wieder eine Gaudi für die Kids.“ Für Christine Neher und ihre Familie ist der Kinderfasching ein Pflichttermin. „Es gibt so wenige Veranstaltungen, wo sich Kinder einfach nur austoben und Spaß haben können – bei Faschingsumzügen sind sie meist lediglich Beobachter.“ Auch für die Organisation hat sie viel Lob übrig: „Die Funkenzunft Nenzing macht das perfekt.“

Das freut natürlich auch Obmann Bernhard Mark, der den Kinderfasching mit rund 20 Helferinnen und Helfern organisierte. Die Besucher erwartete ein buntes Programm mit Musik von „DJ Quadro Ernst“, Kinderschminken und als ganz spezielles Highlight der Auftritt eines Zauberers. „Wir möchten Kinder für den Fasching begeistern. Sie sind übrigens ein sehr dankbares Publikum“, freut sich der Obmann. Übrigens: Als nächster Programmpunkt steht für die Funkenzunft die Erstellung des Fasnatblättles an. „Wir freuen uns auf viele lustige und originelle Berichte über das Dorfgeschehen des vergangenen Jahres“, ruft Bernhard Mark zur Mithilfe auf. Einfach Berichte per Mail an funkenzunft.nenzing@gmx.at senden.