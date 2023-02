Komponist Friedrich Cerha gestorben

Der große österreichische Komponist Friedrich Cerha ist heute, Dienstag, in den frühen Morgenstunden in einem Wiener Spital gestorben. Das gab die Familie gegenüber der APA bekannt. Cerha, der die europäische Avantgardemusik der Nachkriegszeit wesentlich mitgeprägt hat und auch als Dirigent und Wissenschafter tätig war, hätte am Freitag (17. Februar) seinen 97. Geburtstag gefeiert.

Zu den bekanntesten Werken seines reichen Schaffens zählen die Fertigstellung von Alban Bergs Opernfragment "Lulu", das von Cerha um den dritten Akt ergänzt wurde, die Oper "Baal" und seine großen musikdramatischen Werke "Spiegel" und "Netzwerk". Zahlreich waren auch Cerhas Auszeichnungen, zu denen der Große Österreichische Staatspreis (1986) und der Ernst-von-Siemens-Musikpreis (2012) zählen.