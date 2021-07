Kommt jetzt die Berufsgruppen-Impfpflicht?

Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Impfung als "Gamechanger", wie es in den Schulen weitergeht und ob es eine Berufsgruppen-Impfpflicht geben wird.

Dank der hohen Impfbereitschaft in Österreich sei man von einer Situation, wie vor einem Jahr weit entfernt, so Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE". Rund 90 Prozent der Über-60-Jährigen seien bereits geimpft worden, die Ausgangslage sei damit eine ganz andere. "Es wird nicht so sein, wie letzten Herbst." Klar sei jedoch, dass eine Impfung die bessere Lösung im Kampf gegen das Virus sei, als ein weiterer Lockdown.