Kommt Einspruchs-Flut gegen Strache-Kandidatur?

Ab Dienstag bis 13. August läuft das sogenannte "Berichtigungsverfahren" im Vorfeld der Gemeinderatswahl in Wien. Dabei kann jeder Österreicher unter anderem die Streichung aus dem Wählerverzeichnis beantragen.

Wie berichtet wird derzeit überprüft, ob HC Strache seinen Hauptwohnsitz in Wien haben darf. Dazu muss sich sein Lebensmittelpunkt in der Bundeshauptstadt befinden - und nicht wie von der Kleinpartei "Wandel" behauptet in Klosterneuburg.