Kommt eine neue Fluchtwelle aus der Ukraine?

Länder im Osten Europas stellen sich angesichts der heftigen russischen Angriffe auf ukrainische Energie-Infrastruktur auf eine neue, große Fluchtbewegung in diesem Winter ein.

Hilfsgüter aufgestockt

In Ungarn habe die Zahl der ankommenden Flüchtlinge am grenznahen Bahnhof Zahony sich seit der Intensivierung der russischen Angriffe verzehnfacht, berichtet Zsofia Dobis-Lucski, Sprecherin der Ungarischen Kirchenhilfe. Derzeit erreichten bis zu 500 Menschen pro Tag die Stadt.

Bisher 4,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge registriert

Seit Beginn des Krieges wurden nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR rund 4,5 Millionen ukrainische Flüchtende in Europa registriert. Ein Fünftel davon sei aber auch wieder in die Ukraine zurückgekehrt, sagte der tschechische Innenminister Vit Rakusan nach einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in der vergangenen Woche. Erwartet wird, dass ein Teil von ihnen demnächst erneut flüchten wird. Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Binnenflüchtlinge - Menschen, die innerhalb der Ukraine aus ihren Häusern vertrieben worden sind - bei 6,9 Millionen.