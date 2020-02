"Kommerzialrat": Anton Gantner ausgezeichnet

Anton Gantner wurde in Würdigung seiner Verdienste um die Vorarlberger Wirtschaft mit dem Berufstitel „Kommerzialrat“ ausgezeichnet.

Anton Gantner

Anton Gantner, seit 1988 selbstständiger Unternehmer, legte nach seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann die Konzessionsprüfungen für Taxi- und Mietwagengewerbe sowie für das Autobusgewerbe ab. Zusätzlich zur Übernahme des elterlichen Betriebs, ein Lebensmittelgeschäft, schuf er sich in den 1980er-Jahren mit gewerblichen Personentransporten in den Nenzinger Himmel ein zweites Standbein. Es folgte die Erweiterung des Fuhrparks und des Angebotes mit Schüler- und Krankentransporten sowie die Unterstützung am Arlberg ansässiger Unternehmen bei Flughafentransfers. Heute beschäftigt Anton Gantner im Jahresdurchschnitt elf Mitarbeiter.