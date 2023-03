Eine unglaubliche Leistung zeigte Freerider Max Hitzig bei der dritten Etappe der Freeride World Tour 2023. Joach Mangard bat den Montafoner in Vorarlberg LIVE zum Gespräch.

Drei Tage vor dem Event sei er bereits in Kanada gewesen und habe sich die Verhältnisse vor Ort angsehen, sagt Max Hitzig über die dritte Etappe der FWT in Kicking Horse, British Columbia, wo er mit einem massiven Backflip die komplette Szene begeisterte. "Der Schnee war nicht ideal, aber es war machbar", sagt er im Vorarlberg LIVE-Gespräch mit Joachim Mangard. Immer wieder habe der St. Gallenkirchener überlegt und die Situation eingeschätzt, bevor schlussendlich klar war: "Komme, was wolle, da springe ich runter." Wie es nun weitergeht und was man noch von ihm erwarten kann, darüber spricht Max Hitzig im Video.