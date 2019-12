Kombination in Bormio mit neue Regeln

Die Ski-Herren starten heute Sonntag in Bormio un eine Kombination nach neuem Reglement.

Eigentlich war die alpine Kombination generell schon aus dem Weltcup-Programm gestrichen. Dank einer Regeländerung werden auch in der heurigen Saison noch Kombinationen gefahren werden.

Neue Kombinations-Regeln

Die Schnellsten des Speed-Durchgangs starten laut neuem Reglement als erste in den Slalom. Damit sollen die Speed-Fahrer bessere Chancen auf die vorderen Plätze in der Kombination bekommen.

Am Sonntag in Bormio wird ein Super-G und anschließend ein Slalom-Durchgang gefahren. Insgesamt werden in der Saison 2019/20 drei Kombinationen gefahren werden.