Kombi: Pinturault gewinnt - Mayer wird Sechster

Alexis Pinturault ist zum sechsten Mal der beste alpine Kombinierer in einem Ski-Winter geworden. Matthias Mayer wird Tagessechster.

Der Franzose gewann am Sonntag die Weltcup-Kombi in Hinterstoder vor dem Schweizer Mauro Caviezel (+0,99 Sek.) und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (1,25) und holte sich die Wertung vor Kilde und Matthias Mayer, der Tagessechster wurde. Platz acht gab es für Marco Schwarz.

"Ich glaube, ich bin gut gefahren"

"Ich mag die Kombination, ich mag beide Disziplinen. Ich glaube, ich bin gut gefahren", sagte Pinturault nach dem 28. Weltcupsieg, dem fünften in diesem Winter. Mit Blick auf den Gesamtweltcup - in dem freilich auch noch der Norweger Henrik Kristoffersen mitmischt - meinte er im ORF-TV-Interview: "Der Erste ist immer der Favorit. Jetzt hoffe ich, dass ich morgen noch einmal gut fahre. Danach werden wir sehen." Montag ist in Hinterstoder noch ein Riesentorlauf geplant. Hinter der weiteren Weltcup-Fortsetzung steht derzeit wegen der Ausbereitung des Coronavirus allerdings ein Fragezeichen.