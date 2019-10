Kolossal und aufwendig: Nächtlicher Trafotransfer von Wolfurt nach Dornbirn

Am Montag stand die VKW unter Strom: Ein Sondertransport brachte einen 265 Tonnen schweren Trafo von Wolfurt nach Dornbirn. Der Weg war beschwerlich, ein Teil der Strecke musste für den Transport extra aufgeschüttet werden.

265 Tonnen Transportgewicht

Der Trafo ist mit 265 Tonnen Transportgewicht ein wahres Schwergewicht und nicht für normale Brücken geeignet. Es musste also im Vorfeld eine Route ohne Brücken gewählt werden. Doch die Sache hatte einen Haken: "Die Zufahrt zum Umspannwerk Dornbirn Werben führt über eine Brücke, die eben nicht befahrbar ist", so Dür. Eine Behelfszufahrt bestand zwar bereits, wurde aber zum letzten Mal vor 30 Jahren genutzt. Eine Lärmschutzwand musste entfernt und das Niveau entsprechend ausgeglichen werden, um den Sondertransport mit einer Länge 66 Metern durchführen zu können.

In eineinhalb Monaten einsatzfähig

In den späten Abendstunden kam der Trafotransport schließlich in Dornbirn an. Damit der Trafo aber einsatzfähig ist, muss noch einiges vorbereitet werden. "Wir müssen jetzt noch einige Teile anbauen", informiert Projektleiter Martin Dür im VOL.AT-Gespräch. Der Trafo muss zudem in die Schaltanlage und die Fernwerksteuerung eingebunden werden. "Da werden wir noch ungefähr eineinhalb Monate brauchen", sagt Dür abschließend.