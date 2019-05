Kollision in Lingenau - Zwei Verletzte

Am Dienstagvormittag ereignete sich in Lingenau ein Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge frontal miteinander kollidierten.

Am 28.05.2019 um 11:04 Uhr ereignete sich in Lingenau ein Verkehrsunfall, bei dem beide Lenker unbestimmten Grades verletzt wurden. Ein 20-jähriger Mann aus Langenegg war mit seinem PKW auf der L6 (Langenegger Straße) in Richtung Lingenau unterwegs und wollte in weiterer Folge rechts in die L 205 (Hittisauer Straße) in Richtung Müselbach abbiegen.