Kohlenstoffdioxid-Alarm in Bludesch während Stromausfall in Nenzing

Wegen eines Kohlenstoffdioxid-Alarms in einem Bludescher Lebensmittelgeschäft mussten am Montagnachmittag sämtliche Kunden und Mitarbeiter das Gebäude verlassen.

In Bludesch ereignete sich am Montag gegen 16:45 Uhr ein potenziell gefährlicher Vorfall in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft. Sowohl im Einkaufsbereich als auch im Kühllager des Geschäfts lösten die Gefahrenmelder für Kohlenstoffdioxid (CO2) aus. Sofort nach dem Auslösen der Melder evakuierten die Mitarbeiter des Geschäfts sämtliche Personen aus dem Gebäude. Eine Mitarbeiterin, die anschließend über Husten und Kreislaufprobleme klagte, wurde umgehend von der Rettung behandelt.