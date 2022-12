Kohlenmonoxid-Unfall in Bludenz

Eine 62-Jährige wurde aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 62-jährige Frau wollte in einem Einfamilienhaus das Feuer in einem offenen Kamin entfachen. Dabei kam es vermutlich durch einen Bedienfehler am Zugluftschieber zu einer Kohlenmonoxid-Entwicklung im Wohnraum. Im Laufe des Tages verspürte die Frau Unbehagen, woraufhin ihr Gatte die Rettung verständigte. Der Kohlenmonoxidmelder der Rettungssanitäter schlug sofort an.