Kogler stellt neue Kultur-Staatssekretärin vor

"Wir haben mit Andrea Mayer einen echten Profi gefunden", zeigte sich Kulturminister Werner Kogler (Grüne) am Dienstag bei der offiziellen Vorstellung der designierten Kunst- und Kulturstaatssekretärin überzeugt von seiner Favoritin für das Amt. Mayer soll bereits am morgigen Mittwoch als Nachfolgerin der vergangenen Freitag zurückgetretenen Ulrike Lunacek angelobt werden.

Wien. Mayer, zuletzt Kabinettsdirektorin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, hat als ehemalige Leiterin der Kunst- und Kultursektion Erfahrungen in der Szene und war am Montagabend vom Erweiterten Bundesvorstand der Grünen mit 100 Prozent der abgegebenen und gültigen Stimmen designiert worden. Sie zitierte in ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Wahl John Lennon mit der Liedzeile "Life is what happens to you, while you're busy making other plans." "Das ist mein aktueller Gemütszustand", so Mayer, die in ihrer Vorstellung im Ministerium von einem kurzen Stromausfall gebremst wurde. Sie könne jedenfalls versichern: "Ich werde mein Bestes geben."