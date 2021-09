Köstlichkeiten vom Feinsten, Partystimmung in den Gastgärten

Hunderte Menschen pilgerten zu den vier Rankweiler Traditionsgasthäusern um endlich wieder nette Stunden zu erleben.

RANKWEIL. Die Rankweiler Kilbi wurde nun schon zum zweiten Mal abgesagt und auch der Rankweiler Herbstmarkt mit tausenden Besuchern gehört der Vergangenheit an. Dafür führen die vier Rankweiler Traditionsgasthäuser GH Mohren, Rankweiler Hof, GH Hörnlingen und das GH Schäfle im Rahmen der Veranstaltungsreihe vom Rankweiler Sommer größere Events auf professioneller Basis durch. Nach der Erfolgsstory Zemm Session wurde auch die zweite Auflage schon in diesem Jahr vom Slow Food Festival in den vier traditionellen Wirthäusern in der Marktgemeinde Rankweil ein richtiger Renner. „Für Jung und Alt wird entweder die reichhaltige Kulinarik oder ein Livekonzert in den wunderschönen vier Gastgärten von Rankweil geboten. Coole Konzepte für die Gegenwart und Zukunft wurde schon erarbeitet. Etwas Altbewährtes einen frischen Wind geben und neue Wege zu gehen. In den Gasthäusern herrscht ein sehr hoher Standard und Komfort. Die Rankweiler Bürger und die Menschen aus dem Raum Vorderland zeigten sich mit dem Programm sehr zufrieden und kamen voll auf ihre Kosten. Fantastisch, dass wir in Rankweil so etwas Tolles umsetzen können“, sagt Gasthaus Mohren Rankweil Geschäftsführer Marcel Herburger. Voll des Lobes war auch Rankweiler Hof Chef Roland Vith: „Es kommen viele Gäste in die Rankler Gasthäuser um sich endlich wieder zu treffen und gemütliche Stunden zu erleben. Der Unterhaltungswert bei unseren Events ist sehr hoch und die Zusammenarbeit aller Gasthäuser ist ausgezeichnet.“ Die Veranstalter die Wirtgemeinschaft Rankweil, Slow Food Vorarlberg und Erlebnis Rankweil zogen ein gutes Resümee. Traumwetter und Traumkulisse, viele hundert Gäste machten vom Spaziergang in die vier Rankweiler „Familienunternehmen“ Gasthof Mohren, Rankweiler Hof, Gasthaus Schäfle und Gasthaus Hörnlingen regen Gebrauch. Das große Angebot von regionalen Produkten und als Zugabe die Livemusik in den vier Rankweiler Gastgärten sorgte für eine prächtige Stimmung und dauerte bis in die späten Abendstunden an. Der Slow Food Spaziergang in Rankweil gehört auch in den nächsten Jahren zum fixen Bestandteil einer einzigartigen Veranstaltung. VN-TK