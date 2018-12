Köstinger bremst Hofer bei Tempo 140

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat sich in einem Interview mit dem "profil" gegen Tempo 140 als neue Standardgeschwindigkeit auf Autobahnen ausgesprochen.

Das würde sie nicht akzeptieren. “Noch sind es zwei Teststrecken und nicht mehr”, wurde die Ressortchefin in einer Voraus-Meldung zitiert. Er wolle die Testergebnisse in Ruhe abwarten, reagierte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ).

Die Mehrbelastung von CO2 und Stickoxiden lag in den beiden Testabschnitten zwischen einem und zwei Prozent, wies Hofer am Samstag per Aussendung auf eine im November präsentierte Zwischenbilanz zu Tempo 140 hin. Bei den Unfallzahlen gab es einen Rückgang. “Aktuell sieht es sehr gut aus, und auch die Rückmeldungen sind positiv”, so der Verkehrsminister.