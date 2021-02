Körperverletzung, gefährliche Drohung und Verstoß gegen das Waffengesetz

Ein 25-Jähriger wollte am Sonntag die Wohnung seiner Exfreundin in Vandans nicht mehr verlassen. Er stieß sie zu Boden und schlug ihr mehrfach ins Gesicht. Er wurde wegen mehreren Delikten angezeigt.

Ein 25-jähriger Mann hielt sich am Sonntag, 31. Jänner, tagsüber in Vandas in der Wohnung (Mehrparteienhaus) seiner Exfreundin auf, in welcher auch ihr dreijähriger Sohn anwesend war. Als die Frau gegen 21 Uhr wollte, dass der 25-Jährige die Wohnung verlässt, wurde dieser aggressiv, stieß die Frau zu Boden und schlug ihr mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht.