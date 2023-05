Können Sie diesen 58-Buchstaben langen Dorfnamen aussprechen?

Kein Scherz, das ist der längste Dorfname Europas und kein Tippfehler. Können Sie Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch aussprechen?

Vom Zungenbrecher zur Attraktion

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, oder einfach Llanfairpwll oder Llanfair, wie es die Einheimischen gerne nennen, liegt an der Nordwestküste von Wales auf der Insel Anglesey. Der Name dieses charmanten Ortes, der buchstäblich "Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln in der Nähe des schnellen Wirbels und der Tysiliokirche bei der roten Höhle" bedeutet, ist genauso bemerkenswert wie sein Ursprung.