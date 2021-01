Köb: "Vor Ostern passiert in der Gastronomie nichts"

Der Vorarlberger Gastronom Stefan Köb hat am Montag bei "Vorarlberg Live" darüber gesprochen, dass die Branche davon ausgeht vor Ostern nicht wieder aus dem Lockdown zu kommen.

Seitens der Bundesregierung sei zwar geplant die Situation in der Gastronomie zu evaluieren, die Branche müsse aber fast davon ausgehen, dass vor Ostern in der Gastronomie nichts passiert, so Stefan Köb.