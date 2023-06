Kocher will geringfügig Beschäftigte zu Vollzeitjobs motivieren

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat sich in der "ZIB2" einmal mehr dagegen verwehrt Druck auf Arbeitslose auszuüben, indem der geringfügige Zuverdienst von 500 Euro im Monat stärker kontrolliert und Verstöße gegebenenfalls besser sanktioniert werden sollen.

Verfestigung der Teuerungsrate

Kritik der Arbeiterkammer (AK), dass sie an den am Mittwoch präsentierten Zielvorgaben für das Arbeitsmarktservice (AMS) nicht eingebunden war, widersprach der Minister. Er suche sehr wohl den Kontakt zu den Sozialpartnern.

Vollzeitstellen im Fokus

Wie Kocher gestern bekannt gab, soll für das Arbeitsmarktservice (AMS) künftig die Vermittlung in Vollzeitstellen in den Fokus rücken. Auch die überregionale Vermittlung soll an Bedeutung gewinnen. IHS-Ökonom Helmut Hofer bewertete die neuen Zielvorgaben grundsätzlich positiv. Aufgrund des Fachkräftemangels am Arbeitsmarkt "macht es absolut Sinn, zu versuchen, alle möglichen Potenziale am Arbeitsmarkt zu mobilisieren", so Hofer heute im "Ö1-Mittagsjournal". Auch die Wirtschaftskammer stimmt den neuen Vorgaben zu.